Doodstraf in Nigeria voor belediging Mohammed

Een islamitische rechtbank in Nigeria heeft een 22-jarige zanger maandag ter dood veroordeeld voor belediging van de moslimprofeet Mohammed in een liedje dat hij via sociale media had verspreid. Na de publicatie van het liedje in maart staken boze demonstranten het huis van Yahaya Aminu Sharif in brand en eisten zijn vervolging, waarna hij werd aangehouden.

In meerdere provincies in het noorden van Nigeria geldt sinds begin deze eeuw de sharia, islamitische wetgeving, op grond waarvan mensen ter dood werden veroordeeld voor overspel, moord en homoseksualiteit en eenmaal voor blasfemie. Geen van deze doodstraffen is tot nu toe voltrokken.

Sharif heeft een maand om tegen de doodstraf beroep aan te tekenen.