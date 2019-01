Doodstraf Canadees in China wegens drugs

Een Canadees is in China wegens drugssmokkel in hoger beroep veroordeeld tot de doodstraf. Hij was in eerste aanleg veroordeeld tot 15 jaar cel. De aanklagers waren in beroep gegaan omdat ze die straf te licht vonden. Over de rechtszaak tegen de Canadese Robert Lloyd Schellenberg is verder weinig bekendgemaakt.

De man zou in 2014 zijn gearresteerd en werd in november 2016 veroordeeld tot 15 jaar. Zaterdag gelastte een gerechtshof in de provincie Liaoning dat hij opnieuw moest worden berecht, omdat hij een belangrijke drugscrimineel zou zijn en niet slechts een smokkelaar. Maandag veroordeelde een rechter in Dalian Schellenberg tot de dood.

Het vonnis komt in een periode van toenemende diplomatieke spanningen tussen China en Canada door de aanhouding van de prominente Chinese zakenvrouw, Sabrina Meng Wanzhou, in het Canadese Vancouver. Sinds deze topvrouw van de IT-gigant Huawei 1 december op verzoek van de VS werd aangehouden, zijn drie Canadezen opgepakt in China: voormalig Canadees diplomaat Michael Kovrig, consultant en Noord-Korea-kenner Michael Spavor en lerares Sarah McIver. McIver is inmiddels weer terug in Canada.