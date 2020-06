Doodstraf Australiër in China wegens drugshandel

In het Chinese Guangzhou is een Australische persoon ter dood veroordeeld vanwege de smokkel van crystal meth. De niet bij naam genoemde persoon werd in 2013 gearresteerd op de luchthaven van de Chinese stad met 7,5 kilo van de drug in de bagage, meldt de Australische zender ABC. China en Australië hebben nog geen commentaar gegeven op de uitspraak.

Australië heeft, net als veel andere landen, eerder zijn bezorgdheid geuit over het gebruik van de doodstraf door China nadat de Canadese staatsburger Robert Schellenberg begin 2019 de doodstraf kreeg opgelegd voor drugshandel nadat hij in eerste instantie vijftien jaar gevangenisstraf had gekregen.

In China worden veroordeelde drugssmokkelaars geconfronteerd met lange gevangenisstraffen of de doodstraf.