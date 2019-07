Doodsteken politieman Rome schokt Italië

De moord op een politieman in Rome heeft Italië geschokt en woede veroorzaakt. De 35-jarige Mario Cerciello Rega werd doodgestoken toen hij samen met collega’s twee mannen wilde aanhouden in verband met diefstal en afpersing. De politie arresteerde na een klopjacht twee Amerikanen als verdachte.

De steekpartij was vrijdagochtend vroeg in het Prati-district, aldus Italiaanse media. Direct nadat de politiemensen de twee verdachten hadden tegengehouden, trok een van hen een mes en stak meerdere keren in op Rega. Terwijl zijn collega’s zich daarna over hem ontfermden, ontsnapten de twee verdachten. Daarna kwam een klopjacht op gang die uiteindelijk in de arrestatie van de Amerikanen uitmondde.

De neergestoken politieman overleed later in het ziekenhuis.