Doodskist met Kohl aangekomen in Speyer

De kist met het lichaam van oud-bondskanselier Kohl is aangekomen in Speyer. Begeleid door diverse politieboten legde het schip ‘Mainz’ zaterdag in de namiddag aan de oever van de Rijn in de buurt van de Dom van Speyer aan.

Kort daarvoor waren drie helikopters van de federale politie in V-formatie over de pier gevlogen. Een acht leden tellend erebataljon van de strijdkrachten droegen de kist van boord. Een begrafeniswagen bracht deze vervolgens naar de Dom, waar hij voor een mis wordt opgebaard. Langs de weg stonden talrijke mensen toen het konvooi passeerde.

Na de mis en een militaire ereceremonie wordt Kohl in de loop van de avond in familiekring begraven op een nabijgelegen begraafplaats in Speyer.