Doodgeschoten terrorist Londen net ontslagen uit gevangenis

De man die zondag in een winkelstraat in Zuid-Londen werd doodgeschoten door de politie in burger nadat hij passanten had aangevallen en verwond met een mes of machete, was net weer op vrije voeten. Volgens de BBC mocht hij de gevangenis verlaten na de helft van een straf van drie jaar te hebben uitgezeten. De messentrekker was veroordeeld wegens terroristische activiteiten zoals het bezit en verspreiden van extremistisch materiaal.

Sky News maakte eerder op de avond bekend dat de Britse politie hem wel in de gaten hield. „Ik heb begrepen dat die persoon onder actieve politiebewaking stond ten tijde van het incident”, aldus Sky’s veiligheidsspecialist via Twitter. Dat verklaarde hoe het mogelijk was dat agenten in burger zo snel na het eerste signaal van een aanvaller met een groot mes, mogelijk een machete, ter plekke waren en met getrokken pistool ingrepen.

De dader had kort daarvoor twee slachtoffers gemaakt, een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Een vrouwelijke passant liep licht letsel op door rondvliegend glas, afkomstig van een ruit die sneuvelde door een politiekogel. Een ooggetuige meende gezien te hebben dat de messentrekker iets droeg dat op een bomvest leek. Een deskundige stelde later vast dat het geen echt explosief bevatte.