Doodgeschoten Duitse politicus werd bedreigd

De Duitse CDU-politicus en regionaal bestuurder Walter Lübcke werd voor zijn dood vanuit extreemrechtse hoek bedreigd. De 65-jarige werd in de nacht van zondag op maandag door een familielid dood aangetroffen op het terras van zijn huis in Wolfhagen bij Kassel. Hij was doodgeschoten. Of er een verband is met de dreigementen wordt uitgezocht. De politie heeft een team van twintig rechercheurs op de zaak gezet.

Volgens plaatsvervangend regiopresident Hermann-Josef Klüber werd Lübcke de afgelopen jaren telkens weer door bepaalde groeperingen bedreigd. Een daarvan bestaat uit zogenoemde rijksburgers "die zich veelvuldig in onbeschaamde teksten tot ons wenden en ook bedreigingen uiten aan het adres van de president." In 2015 kreeg hij bescherming wegens doodsbedreigingen.

Rechtsextremisten hebben Lübcke na zijn dood beledigd en beschimpt. Velen tonen zich verheugd, aldus de Duitse zender ARD. De CDU-politicus was een warm pleitbezorger van Angela Merkels migrantenbeleid als uiting van christelijke naastenliefde en was uitgesproken tegenstander van Pegida. Hij riep hen op Duitsland maar te verlaten als ze niets met christelijke waarden hadden.