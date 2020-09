Doodgemartelde man gevonden in appartement in Parijs

De Franse politie heeft een doodgemartelde man gevonden in een appartement in Parijs. Er zaten gaten in zijn buik en voeten. Sommige verwondingen zijn vermoedelijk met een boor aangebracht, meldt de krant Le Parisien. De man was ook op zijn hoofd geslagen.

Het lichaam werd dinsdagnamiddag ontdekt nadat een buur geschreeuw had gehoord uit het appartement in het 19e arrondissement in het noordoosten van de hoofdstad. In de hal werden bloedsporen gevonden.

Het slachtoffer van Aziatische afkomst was niet de huurder of eigenaar van het appartement. Het motief achter de moord is onbekend.