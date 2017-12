Dood Praljak was „nauwelijks te voorkomen”

De zelfmoord van de Kroaat Slobodan Praljak bij het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag was nauwelijks te voorkomen geweest. Dat concludeerde de Gambiaanse opperrechter Hassan Jallow, die op verzoek van het hof onderzoek deed.

Praljak overleed nadat hij kaliumcyanide had ingenomen. Dat gebeurde nadat hij eind november in hoger beroep weer schuldig was bevonden aan oorlogsmisdrijven. Volgens Jallow is nog onduidelijk hoe de Kroat het gif bemachtigde. „Het lopende strafrechtelijk onderzoek van de Nederlandse autoriteiten kan daar mogelijk licht op werpen.”

De rechter wees erop dat er geen inlichtingen waren binnengekomen die erop wezen dat de oud-militair het gif in bezit had. Als het tribunaal wel had beschikt over dergelijke informatie, hadden aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. Maar ook dan was de kaliumcyanide mogelijk niet ontdekt, concludeerde de jurist.

Jallow stelde volgens een verklaring van het tribunaal dat een dodelijke hoeveelheid van het middel „zelfs bij de meest intensieve doorzoekingen van personen of cellen” verborgen had kunnen blijven. Dat komt onder meer door „de kleine omvang van het object, de beperkingen in de regels over intensieve doorzoekingen en de aard van de beschikbare screeningapparatuur”.

Doordat de uitspraak live was te bekijken, kon Praljak zich voor het oog van de wereld van het leven beroven. Jallow adviseert daarom om bij het live uitzenden van uitspraken voortaan een half uur vertraging in te bouwen. Ook kwam hij met aanbevelingen over zaken als de training van veiligheidspersoneel. Die worden doorgegeven aan andere „relevante rechtbanken”, aldus het tribunaal.