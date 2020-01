Dood kind gevonden in landingsgestel Air France-toestel

Op het vliegveld Charles de Gaulle in Parijs is woensdagochtend een dood kind gevonden in de ruimte van het landingsgestel van een vliegtuig. Het toestel van luchtvaartmaatschappij Air France kwam vanuit Abidjan, de grootste stad van Ivoorkust. Volgens bronnen rond het onderzoek zou het kind „ongeveer tien jaar oud zijn”.

Het vliegtuig, een Boeing 777, vertrok dinsdagavond vanuit Ivoorkust en landde woensdagochtend in Parijs. Air France betreurde in een verklaring de dood van het kind en sprak van een „menselijke tragedie”. Vermoedelijk gaat het om een migrant.

In juli vorig jaar viel een verstekeling uit het landingsgestel van een vliegtuig toen het toestel Heathrow Airport bij Londen naderde. De man werd later dood gevonden in een tuin in de Engelse hoofdstad. Hij viel uit een vliegtuig van Kenia Airways en was vermoedelijk op zoek naar een beter leven.

Het gebeurt vaker dat mensen zich verstoppen in de ruimten van het landingsgestel van een vliegtuig om op die manier een ander land binnen te komen. In 2012 gebeurde het ook al eens. Toen viel een 30-jarige Angolees uit een toestel boven Londen.