Dood achtkoppig gezin VS „moord en zelfmoord”

De geruchtmakende dood van een achtkoppig gezin in de Amerikaanse staat Californië was geen ongeval. De auto met twee moeders en zes geadopteerde kinderen reed vorig jaar met een snelheid van ongeveer 144 kilometer per uur van een klif. Een speciale jury heeft nu vastgesteld dat sprake was van opzet, meldt sheriff Thomas Allman van Mendocino County.

De juryleden oordeelden dat de 38-jarige adoptiemoeders Jennifer en Sarah Margaret Hart zichzelf van het leven beroofden. Ze sleepten de kinderen van 12 tot 19 jaar mee de dood in. Uit een lijkschouwing is gebleken dat bestuurder Jennifer dronken was op het moment van de crash. Haar partner Sarah en zeker drie kinderen waren vermoedelijk gedrogeerd.

De kinderbescherming in de staat Washington had kort voor de crash een onderzoek geopend naar het gezin. De moeders waren ervan beschuldigd dat ze hun kinderen verwaarloosden. Sheriff Allman heeft het onderzoek naar de dood van de acht gezinsleden nu formeel beëindigd. „Het gezin Hart rust hopelijk in vrede”, stelde hij.