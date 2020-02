Donortop voor reconstructie Albanië levert 1,15 miljard euro op

De internationale gemeenschap schiet Albanië te hulp bij het herstel van de schade die de zware aardbeving eind november veroorzaakte. Op de donorconferentie ‘Samen voor Albanië’ in Brussel is maandag 1,15 miljard euro toegezegd, maakte de Europese Commissie bekend. 400 miljoen komt van de EU en haar lidstaten. Nederland doneert 3 miljoen euro, kondigde minister Stef Blok vorige week al aan.

De aardbeving met een kracht van 6,4 eiste 51 levens en duizend gewonden. Duizenden gebouwen waaronder scholen en ziekenhuizen raakten zwaar beschadigd en 14.000 mensen raakten (tijdelijk) dakloos. De Albanese overheid schatte de materiële schade onlangs op 985 miljoen euro.

De Albanese premier Edi Rama zei maandag dat zijn land in de problemen zou komen als er op de donortop minder dan 400 miljoen zou worden toegezegd. „Dit overtreft mijn wildste dromen en verwachtingen. Hartverwarmend”, zei de premier van de kandidaat-lidstaat. „Er is iets magisch gebeurd.”

Op de donortop met 900 deelnemers, voorgezeten door Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, deden naast de EU onder meer vertegenwoordigers van lidstaten, Balkanlanden, de VS, Japan, de Wereldbank en andere financiële instellingen toezeggingen. De Europese Commissie kwam in december al met een eerste bijdrage van 15 miljoen en deed daar 100 miljoen bovenop. Von der Leyen zei overweldigd te zijn door het eindbedrag. „Alle verwachtingen zijn overtroffen. Fenomenaal.”

Rama zei Von der Leyen onbeschrijflijk dankbaar te zijn. Beiden verzekerden een transparante besteding van het geld. „We beloven een doorgaande golf van investeringen voor de reconstructie”, aldus Von der Leyen. „Albanië zal uit de as van deze beving herrijzen. Samen kunnen we scholen en ziekenhuizen bouwen die voldoen aan de hoogste standaarden van seismische veiligheid.” De Duitse herhaalde haar overtuiging dat Albanië klaar is om te beginnen met de gesprekken over toetreding tot de EU.