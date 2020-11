Donortop voor Afghanistan levert 10 miljard euro op

De vierjaarlijkse donorconferentie voor hulp aan Afghanistan heeft minder opgeleverd dan in 2016. Op een grotendeels digitale conferentie in Genève werd 12 miljard dollar (ruim 10 miljard euro) bijeengebracht.

De vorige editie in Brussel in 2016 bracht 15,2 miljard dollar (12,8 miljard euro) op. De EU draagt net als toen 1,2 miljard euro bij voor de komende vier jaar. Duitsland zegde 430 miljoen toe voor volgend jaar.

Het door geweld verscheurde land is voor een groot deel afhankelijk van buitenlandse hulp. De Afghaanse president Ashraf Ghani toonde begrip voor het feit dat donorlanden vanwege de coronacrisis wat minder bijdragen. Hij toonde zich namens zijn volk evenwel dankbaar. „We vragen onze internationale partners ons te helpen om meer te doen met minder.”

In Afghanistan woeden al decennia gewapende conflicten. Ghani noemde het dagelijkse geweld „ondraaglijk”. Ook dinsdag kwamen weer mensen om door bomaanslagen.

De islamistische Taliban en de regering voeren sinds een paar maanden vredesgesprekken in Qatar, maar er is nog geen vooruitgang gemeld. De VS beloofden 600 miljoen dollar voor 2021, waarvan de helft afhankelijk is van het succes van de onderhandelingen.