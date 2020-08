Donoren: we laten inwoners Beiroet niet in de steek

Hoewel er nog geen akkoord is bereikt over het bedrag aan humanitaire steun aan Libanon, hebben de deelnemers aan de donorconferentie al wel verklaard dat ze de getroffen inwoners niet in de steek zullen laten en een substantieel bedrag beschikbaar zullen stellen.

„De hulp moet snel komen, voldoende en in overeenstemming met de behoeften van Libanon zijn en rechtstreeks aan de Libanese bevolking worden geleverd, met de grootst mogelijke efficiëntie en transparantie”, zo is te lezen in het communiqué.

Op de conferentie wordt gesproken over de hulp aan Libanon. Dat land verkeerde al in een ernstige economische crisis vóór de verwoestende explosie van afgelopen week. Financiële hulp aan de Libanese autoriteiten ligt echter gevoelig, omdat veel Libanezen die als corrupt en ineffectief zien.

De Franse president Emmanuel Macron bracht na de ramp een bezoek aan Libanon en beloofde daar dat de internationale steun niet in „corrupte handen” zou belanden. Macron pleitte zondag op de online donorconferentie voor een coördinerende rol voor de Verenigde Naties.