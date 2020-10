Donorconferentie voor Sahel levert 1,7 miljard op

Een donorconferentie voor landen in de Sahelregio heeft dinsdag 1,7 miljard dollar (1,45 miljard euro) opgeleverd. De digitale top was georganiseerd door Denemarken in samenwerking met Duitsland, de EU en de Verenigde Naties.

De VN zeggen dat geld voor noodhulp niet voldoende is maar dat er een bredere strategie nodig is om landen als Burkina Faso, Mali en Niger te stabiliseren. Anders dreigt een van de grootse humanitaire crises op aarde.

Volgens VN-topman Antonio Guterres staat het gebied ten zuiden van de Sahara op een breekpunt. Niet alleen honger, extremisme, geweld en misdaad liggen op de loer, ook klimaatverandering eist een zware tol.

VN-noodhulpcoördinator Mark Lowcock noemde de opbrengst een succes, maar pleitte voor militair ingrijpen tegen terroristen en extremisten.