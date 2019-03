Donaties stromen binnen na aanslagen

Duizenden mensen doneren geld om slachtoffers te steunen van de aanslagen in Christchurch. Via de website givealittle zijn honderdduizenden dollars overgemaakt.

De organisatie achter de actie, de New Zealand Council of Victim Support Groups, zegt dat alle donaties worden gebruikt om slachtoffers en getroffen gezinnen te helpen. De schietpartijen bij moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad hebben het leven gekost aan zeker 49 mensen. Ook raakten volgens de krant The New Zealand Herald nog eens 48 personen gewond.

In Nieuw-Zeeland is geschokt gereageerd op het bloedbad. Omstreeks 13.00 uur (Nederlandse tijd) hadden 5239 mensen samen al ruim 341.000 dollar (ruim 206.000 euro) gedoneerd via de site. „Dit is alles wat ik kan missen. Ik hoop dat het helpt”, schrijft een donateur die zich Natalie noemt. „Een ongelofelijk treurige dag”, concludeert een zekere Campbell, die 500 dollar overmaakt. Hij zegt te „walgen van de ideologie van de daders”.