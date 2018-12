Donaties na ongeluk van overwerkte Taiwanees

Een oververmoeide jongeman die begin deze week in Taiwan op drie Ferrari’s inreed, krijgt een stroom giften om de schade te vergoeden. Volgens de Taipei Times viel hij achter het stuur in slaap, nadat hij een hele nacht in een restaurant en vervolgens een dag als bezorger in de weer was geweest.

De onfortuinlijke automobilist heet Lin. Hij is van de middelbare school af gegaan om voor zijn moeder te zorgen en te werken. Hij was voor haar handelswaar aan het bezorgen toen hij indommelde en bij een verkeersbrug ten zuidwesten van de hoofdstad Taipei op drie geparkeerde Ferrari’s inreed. Zijn autoverzekering keert slechts een fractie uit van de schade, die is geschat op 340.000 euro.

Taipei heeft zich het lot van de zorgzame harde werker aangetrokken. De politie kreeg de hele week telefoontjes en mailtjes met de vraag wie de bestuurder was die op de Ferrari’s botste en waar het geld voor de schadevergoeding naartoe kan. Taiwan beleeft ook een tijd waarin de inkomensverschillen groter worden en het medelijden met Lin leidde tot een golf van donaties om de auto’s op te knappen. De afdeling sociale zaken van de gemeente Taipei heeft inmiddels een rekening geopend om de giften naar over te maken.