Donald Trumps jongere broer Robert overleden

De jongere broer van Donald Trump is zaterdag overleden. Dat heeft de Amerikaanse president in een verklaring meegedeeld. De 71-jarige Robert Trump overleed een dag nadat zijn broer Donald hem een bezoek bracht in het ziekenhuis in New York.

„Met pijn in mijn hart deel ik mee dat mijn geweldige broer Robert vanavond vredig is overleden. Hij was niet alleen mijn broer, hij was ook mijn beste vriend. Hij zal enorm gemist worden, maar we zullen elkaar weer zien. Zijn herinnering zal voor altijd in mijn hart voortleven. Robert, ik hou van je. Rust in vrede”, luidt de verklaring van de president. Een ingewijde zegt tegen persbureau Reuters dat Donald Trump de begrafenis zal bijwonen.

Amerikaanse media berichtten eerder dat Robert „erg ziek” was. Het is echter onduidelijk waar hij precies aan leed. Volgens omroep ABC heeft hij in juni ruim een week op de intensive care gelegen. Een vriend van de familie Trump zegt tegen The New York Times dat Robert last had van hersenbloedingen na een val. Hij zou de afgelopen weken niet in staat zijn geweest om nog via de telefoon te kunnen praten.

Zakenman Robert heeft zich tijdens het presidentschap van zijn drie jaar oudere broer grotendeels op de achtergrond gehouden. Wel zei hij eerder dat hij Donald voor „duizend procent” steunt. Robert stapte ook tevergeefs naar de rechter om de publicatie te voorkomen van een kritisch boek van hun nicht Mary Trump.

Robert was vastgoedhandelaar en vicevoorzitter bij de Trump Organization, waar hij zich onder andere bezig hield met de casinoactiviteiten van het familiebedrijf in Atlantic City. Hij was de jongste van vijf kinderen van Fred Trump en Mary Anne MacLeod Trump en woonde in Millbrook in de staat New York.

Begin dit jaar trouwde hij met Ann Marie Pallen. Eerder was Robert getrouwd met Blaine Trump. Hij had zelf geen kinderen, maar was stiefvader van Christopher Hollister Trump-Retchin, de zoon van zijn eerste vrouw.