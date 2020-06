Dominee Sharpton roept op tot gerechtigheid in lijkrede Floyd

Dominee en activist Al Sharpton riep in de lijkrede voor George Floyd op tot gerechtigheid voor zwarte mensen in de Verenigde Staten. Hij zei dat de agenten direct zouden zijn vastgezet als zij zwart waren geweest en het slachtoffer wit, in plaats van andersom zoals bij Floyd.

De begrafenisdienst van George Floyd begon om 18.00 uur (11.00 uur lokale tijd). Floyd overleed ruim twee weken geleden in Minneapolis nadat een witte agent minutenlang zijn keel dichtdrukte met een knie.

“De dood van George was niet zomaar een tragedie, het was een misdaad. Wij blijven strijden voor gerechtigheid voor iedereen”, zei Sharpton. De dominee haalde in zijn toespraak hard uit naar onder meer president Donald Trump. “Onze president schakelt het leger in tegen demonstranten die gerechtigheid willen, maar hij zegt niets over George. Hij heeft niet eens zijn medeleven betuigd aan de familie.”

Sharpton sprak ook over de rol die Floyd momenteel speelt bij de protesten wereldwijd. “Je wilde altijd al de wereld veranderen, dat doe je nu, maar niet op het basketbalveld. Je familie gaat je missen, maar dit land gaat je naam nooit vergeten. God nam de door de bouwer afgewezen steen en gebruikte die als hoeksteen voor de beweging die de wereld voor altijd gaat veranderen.”

De dienst in The Fountain of Praise-kerk in Houston was via een livestream over de hele wereld te volgen. In de zaal waren ongeveer vijfhonderd mensen aanwezig, onder wie familieleden van andere mensen die door politiegeweld om het leven kwamen, zoals Trayvon Martin en Eric Gardner. Na de dienst werd de kist van Floyd naar de begraafplaats gebracht, waar hij naast zijn moeder wordt begraven.

In het begin van de dienst werden bijbellezingen afgewisseld met gospelmuziek. Later nam de Democratische presidentskandidaat Joe Biden het woord in een videoboodschap. Hij riep hij op tot gerechtigheid. “We kunnen na dit moment niet denken dat we ons weer kunnen afsluiten voor het racisme in dit land.”

Meerdere familieleden van Floyd kwamen aan het woord, onder wie zijn jongere broer. Zij roemden Floyd om zijn zachtaardigheid en zeiden dat zijn dood gebruikt moet worden om verandering te verwezenlijken in de VS.

De burgemeester van Houston, Sylvester Turner, zei tijdens zijn toespraak dat er een verbod komt op nekklemmen in zijn stad. “We eren hem vandaag, want toen hij zijn laatste adem uitblies, maakte hij het ons mogelijk om te ademen.”

Congreslid Al Green deed een oproep voor een ministerie van Verzoening. “We hebben slavernij overleefd, maar er was geen verzoening. We hebben segregatie overleefd, maar er was geen verzoening.”