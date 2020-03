Doema zet licht op groen voor mogelijk nieuwe termijn Poetin

Het Russische lagerhuis is zoals verwacht met grote meerderheid akkoord gegaan met een wijziging van de grondwet die het mogelijk maakt dat Vladimir Poetin langer president van Rusland kan blijven. De huidige limiet van twee achtereenvolgende termijnen komt daarmee te vervallen.

In de Doema stemden 383 leden in de laatste lezing voor het wijzigingsvoorstel terwijl 43 leden zich onthielden van stemming. Er waren geen tegenstemmen in de Doema die 450 zetels telt.

Volgens de oude wet kon de 67-jarige Poetin zich na 2024 niet opnieuw verkiesbaar stellen. Door de wetswijziging kan Poetin zich bij elke presidentsverkiezing weer verkiesbaar stellen, waardoor hij in feite tot zijn dood president zou kunnen blijven.

De Russische president diende eerder al twee termijnen als president tussen 2000 en 2008. Daarna was hij een termijn minister-president met Medvedev als president, om in 2012 weer president te worden. Tijdens Medvedevs regeerperiode werd de duur van een termijn verlengd van vier naar zes jaar.

Het Russische hogerhuis en het constitutionele hof moeten de grondwetswijziging ook nog goedkeuren. Bovendien wordt de wijziging ook nog aan de bevolking voorgelegd in een referendum op 22 april.