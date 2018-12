Doel 4 blijft tot nieuwjaar uitgeschakeld

De Belgische kernreactor Doel 4 blijft tot aan het einde van dit jaar uitgeschakeld. Dat maakte exploitant Engie Electrabel zaterdag bekend. De reactor werd vrijdag gecontroleerd stilgelegd nadat een pomp in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale is stilgevallen door een verstopte filter.

Doel 4 was vorige week weer aan het net gekoppeld. De centrale werd deze zomer stilgelegd vanwege betondegradatie in het plafond van het bunkergebouw van de reactor.

Dinsdag werd bekend dat twee andere reactoren van de kerncentrale ook langer blijven uitgeschakeld dan eerder werd gezegd. Doel 1 blijft tot 15 maart stil in plaats van tot eind januari, Doel 2 tot eind januari in plaats van in december. De reactoren liggen stil voor complexe werkzaamheden. Bij een inspectie van reactor 1 bleek dat er iets moest gebeuren aan het reservekoelwatersysteem. Uit voorzorg wordt ook het systeem van reactor 2 aangepakt.