„Doebinski komt ook niet”

Nog een beklaagde in de zaak tegen de mogelijke verantwoordelijken voor het neerhalen van het Maleisische verkeersvliegtuig MH17 boven Oost-Oekraïne heeft laten weten niet met onderzoekers of aanklagers te willen praten. De Russische militair Sergej Doebinski woont volgens zijn raadsman in Rusland en heeft niets met het neerstorten van de Boeing-777 te maken. Hij komt dus niet getuigen, berichtte persbureau Interfax.

Het persbureau meldde kort daarvoor dat de Oost-Oekraïense rebellencommandant Igor Girkin (ook bekend als Strelkov) ook niet komt. Woensdag noemde een internationaal onderzoeksteam in Nederland vier verdachten. Zij zouden in maart in Nederland voor de rechter moeten verschijnen.