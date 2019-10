Dodentruck ging via Zeebrugge naar Engeland

De vrachtwagen waarin woensdag 39 lijken werden ontdekt, reisde via het Belgische Zeebrugge naar de Britse regio Thurrock. Dat denkt de Britse politie.

Eerder werd aangenomen dat de vrachtwagencombinatie vanuit Bulgarije via de plaats Holyhead in Wales in de regio bij Londen was aangekomen. De truck stond op een industrieterrein in de plaats Grays in Thurrock, ten oosten van Londen, toen de 39 lichamen werden ontdekt. Volgens de politie was de combinatie per boot vanuit Zeebrugge naar de plaats Purfleet gevaren en daarna in Grays neergezet.

Van de vrachtwagencombinatie staat het voorste deel geregistreerd in Bulgarije maar volgens de Britse politie komt het achterste deel uit Ierland.