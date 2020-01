Dodental zware aardbeving Zuidoost-Turkije loopt op

Het dodental van de zware aardbeving op vrijdagavond in het zuidoosten van Turkije is opgelopen tot twintig. Er zijn zeker 920 mensen gewond geraakt volgens de rampenbestrijdingsdienst van Turkije.

Veel gebouwen stortten in na de beving. Daardoor kwamen honderden mensen vast te zitten. Nog zeker dertig mensen liggen onder het puin. Zestien mensen kwamen om het leven in de provincie Elazig. De andere vier doden vielen in de provincie Malatya.

De aardbeving had een kracht van 6,8 en werd gevolgd door tientallen naschokken. „Al onze dieren zijn dood. Mijn familie is rond het vuur bijeengekomen en heeft de nacht daar doorgebracht met dekens om”, aldus een man wiens huis is verwoest door de aardbeving.

Ook in Syrië, Libanon en Iran werd de schok gevoeld. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu zei dat de ervaring van eerdere aardbevingen heeft geholpen bij het inzetten van de hulpdiensten. In Turkije komen regelmatig aardbevingen voor, omdat het land op breuklijnen ligt.