Dodental watersnood Kerala naar 375

Het dodental door de watersnood in de Zuid-Indiase deelstaat Kerala is opgelopen naar 375. Ook zijn de afgelopen dagen nog zo’n 32.000 mensen gered die vast waren komen te zitten door het hoge water, meldden de autoriteiten. Meer dan een miljoen mensen zijn ondergebracht in noodopvangcentra.

De deelstaat ging de afgelopen tijd gebukt onder zware regenval, maar inmiddels zou het ergste achter de rug zijn. De marine heeft bekendgemaakt de eigen reddingsoperatie af te bouwen, nu het hoogwater zich op veel plekken terugtrekt. Sommige inwoners van het gebied keren weer terug naar hun huizen. Zij treffen soms slangen en slakken aan in de ondergelopen panden, bericht de krant Hindustan Times.

Ook sommige infrastructuur kan weer in gebruik worden genomen. Zo opent de drukke Internationale luchthaven Cochin naar verwachting op 26 augustus weer de deuren. Dat complex liep grotendeels onder water.