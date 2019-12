Dodental vulkaanuitbarsting Nieuw-Zeeland opgelopen

Het dodental na de vulkaaneruptie op White Island is opgelopen tot vijftien, hebben de autoriteiten in Nieuw-Zeeland zaterdag gemeld. In de nacht van vrijdag op zaterdag bezweek een 21-jarige Australische vrouw, schrijven media in Nieuw-Zeeland.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid liggen nog 27 mensen in ziekenhuizen in Nieuw-Zeeland en Australiƫ. Tien van hen verkeren in kritieke toestand. Op het eiland bevonden zich 47 mensen ten tijde van de vulkaanuitbarsting.

Premier Jacinda Ardern kondigde maandag een minuut stilte aan voor de slachtoffers.

Duikers van de Nieuw-Zeelandse politie en Marine hebben zaterdag de zoektocht hervat naar twee mensen die nog altijd worden vermist. Vrijdag zijn de lichamen van zes mensen geborgen.