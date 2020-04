Dodental VS door coronavirus boven de 45.000

Het totale dodental in de Verenigde Staten als gevolg van het coronavirus is dinsdag de 45.000 gepasseerd. Het aantal doden is in iets meer dan een week tijd verdubbeld, blijkt uit een telling van persbureau Reuters.

In totaal zijn nu meer dan 800.000 Amerikaanse besmettingsgevallen bekend, een toename van zo’n 23.000. Wel is er al enkele dagen sprake van een lichte terugloop in het aantal nieuwe gevallen. Op 4 april meldden de VS nog 35.392 nieuwe besmettingen.

De VS zijn het zwaarst getroffen land ter wereld, qua besmettingen én doden. Wereldwijd zijn er nu meer dan 2,5 miljoen gevallen bekend.

In de VS kwamen er meer dan 2600 doden bij dinsdag en de cijfers van enkele staten moeten daarbij nog worden opgeteld. New Jersey, Pennsylvania en Michigan meldden het hoogste dodental op een dag tot nu toe.

Gouverneur Phil Murphy van New Jersey maakte bekend dat in zijn staat het dodental met 379 was opgelopen naar een totaal van 4753. In de zwaarst getroffen staat New York werden in het afgelopen etmaal 481 doden door het coronavirus geteld. Voor de tweede dag op rij waren er minder dan 500 doden.