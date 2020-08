Dodental vliegtuigcrash India verder opgelopen

Het dodental door de vliegtuigcrash bij de Indiase stad Kozhikode is opgelopen naar achttien. Nog eens zestien personen raakten ernstig gewond, zeggen de autoriteiten.

De Boeing-737 van Air India Express belandde bij de landing naast de baan en stortte omlaag. Het gecrashte toestel was ingezet om Indiërs op te halen die tijdens de coronacrisis gestrand waren in Dubai. Er waren zo’n 190 mensen aan boord.

Een lokale topfunctionaris zegt dat de crash van vrijdag ook het leven heeft gekost aan de piloot en de copiloot. „Alle passagiers zijn overgebracht naar ziekenhuizen. Ze worden ook getest op Covid-19”, aldus het districtshoofd.

Het toestel crashte tijdens ernstig noodweer en begon daarna ook brandstof te lekken, vertelt een andere functionaris op de rampplek. „Het was een wonder dat het vliegtuig niet in brand vloog. Het dodental had veel hoger kunnen uitvallen.”

Een 34-jarige passagier herinnert zich nog dat het toestel de grond raakte. „Na de crash ging een nooduitgang open en sleepte ik mezelf op de één of andere manier naar buiten”, zegt de overlevende vanuit zijn ziekenhuisbed tegen persbureau AFP.

„De voorkant van het toestel was weg. Helemaal weg. Ik weet niet hoe ik het heb gered, maar ik ben dankbaar”, vervolgt de man. Onder de slachtoffers die de ramp niet overleefden, bevonden zich volgens ziekenhuisdocumenten ook jonge kinderen.

De crash is het ernstigste vliegtuigongeval in India sinds 2010. In dat jaar vielen 158 doden toen een vliegtuig van de baan raakte bij Mangalore.