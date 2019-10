Dodental typhoon Japan stijgt naar 40

Zeker 40 mensen zijn om het leven gekomen door tyfoon Hagibis in Japan. Nog zestien mensen worden vermist en 189 mensen zijn gewond geraakt. Dat melden lokale media.

De storm is uit Japan weggetrokken, maar heeft een spoor van vernieling achtergelaten in grote delen van het noorden van het land. Meteorologen zeggen dat op sommige plekken binnen twee dagen ongeveer 40 procent van wat er jaarlijks aan regen valt naar beneden is gekomen. Op 21 locaties zijn dijken doorgebroken en vele wegen ondergelopen. Ook staan vele huizen onder water.

Meer dan 110.000 reddingswerkers zijn ingezet om mensen in nood te bevrijden. Het openbare leven in Japan was de afgelopen dagen flink ontregeld door de storm. Veel treinen reden niet en ook honderden binnenlandse vluchten werden geschrapt. Op vele plekken wordt hard gewerkt aan het opruimen van rommel.

Er is voor maandag meer regen voorspeld en de autoriteiten waarschuwen mensen voorzichtig te zijn bij rivieren en alert te zijn op mogelijke aardverschuivingen.