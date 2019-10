Dodental tyfoon Japan stijgt tot boven de 20

Het aantal doden door tyfoon Hagibis die over Japan raasde, is opgelopen tot 23. Er worden nog 16 mensen vermist en meer dan 160 mensen zijn gewond geraakt door het noodweer. Het leger heeft 27.000 manschappen ingezet om mensen te helpen die als gevolg van overstromingen in de problemen zitten.

De autoriteiten waarschuwen nog steeds voor gevaarlijke modderstromen. De tyfoon is in kracht afgenomen tot het niveau van een tropische storm en bevindt zich nu voor de kust van het oosten van Japan. Door de hevige regenval zijn rivieren rond Tokio overstroomd. Ook rond de hoofdstad ontstonden modderstromen. Honderdduizenden huishoudens zitten nog altijd zonder stroom.

Het openbaar vervoer lag in grote delen van het land plat, maar komt inmiddels langzaam weer op gang. Ruim 800 binnenlandse vluchten van Japanse luchtvaartmaatschappijen zijn voor zondag geschrapt. Toch scheen zondag op veel plaatsen, waaronder Tokio de zon volop.

Hagibis is de krachtigste tyfoon in Japan sinds zestig jaar. Er werden windsnelheden van rond de 200 kilometer per uur gemeten.