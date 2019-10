Dodental tyfoon Japan stijgt tot 74

Het dodental van de tyfoon Hagibis in Japan is gestegen tot 74. Dat meldt de Japanse publieke omroep NHK. Tot nu toe zijn 220 gewonden behandeld en wordt nog gezocht naar 12 vermisten na het noodweer afgelopen weekend.

Meer dan 50 rivieren zijn buiten hun oevers getreden door de bovenmatige regenval. Op sommige plaatsen staat het water nog meer dan twee meter boven het gebruikelijke peil. Ook zijn er in grote delen van het land modderstromen. Door de overstromingen zijn veel mensen vast komen te zitten.

Nog zeker 138.000 huishoudens zitten nog zonder stromend water en 24.000 huizen zitten zonder stroom. In gebieden waar het water nog hoog staat, kan het nog weken duren voor er weer stroom is.

Hagibis, die afgelopen weekend over grote delen van Japan trok, is de krachtigste tyfoon in Japan sinds zestig jaar. Er werden windsnelheden van rond de 200 kilometer per uur gemeten.