Dodental tyfoon Filipijnen gestegen tot 50

Het dodental van de tyfoon Phanfone die vorige week huishield op de Filipijnen is opgelopen tot 50. Volgens de autoriteiten is het daarmee de dodelijkste storm in het land van dit jaar. Het is de 21e grote storm die het land treft in 2019.

Nog vijf mensen worden vermist en er zijn 143 mensen gewond geraakt. Daardoor kan het dodental nog oplopen in de komende dagen.

Vooral het centrale eiland Visayas werd hard getroffen. Meer dan 2 miljoen mensen ondervinden hinder van de gevolgen van de storm. Meer dan 80.000 Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt en zitten nog in de noodopvang. „Wij vinden het spijtig dat landgenoten van ons nog steeds in opvangcentra zitten, we verzekeren hen dat ze de steun krijgen die ze nodig”, aldus een woordvoerder van de rampenbestrijdingsdienst.