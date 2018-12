Dodental tsunami nadert 400

Het dodental als gevolg van de tsunami zaterdag in Indonesië is opgelopen naar 373. Dat heeft de nationale reddingsdienst Basarnas bekendgemaakt, meldt het Indonesische persbureau Antara.

Het aantal doden door de tsunami in de Straat van Soenda kan nog verder oplopen, want zeker zestig mensen werden nog vermist, zei een woordvoerder die uit een maandag gepubliceerd rapport citeerde. In totaal raakten 764 mensen gewond.

Bijna 11.700 inwoners zijn ontheemd geraakt, meldt het rampenbestrijdingscentrum. Een van de zwaarst getroffen regio’s is Pandeglang op Java. Daar kwamen meer dan tweehonderd mensen om het leven.

Honderden mensen raakten gewond toen de vloedgolf zaterdagavond Java en Sumatra raakte. Aan de tsunami ging geen aardbeving vooraf waardoor veel mensen werden verrast door het water. Honderden huizen, hotels en boten raakten beschadigd. Duizenden inwoners hebben op hoger gelegen gebied een veilig heenkomen gezocht.

De reddingsoperatie is in de nacht van zondag op maandag voortgezet. Hulpverleners hebben moeite om sommige getroffen gebieden te bereiken, omdat wegen geblokkeerd worden door weggespoelde auto’s, omgevallen bomen en puin van verwoeste huizen.