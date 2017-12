Dodental tropische storm Filipijnen loopt op

Het dodental van de tropische storm die afgelopen week over grote delen van de Filipijnen raasde, is opgelopen tot boven de honderd, meldt de BBC. Tientallen mensen worden nog vermist.

De storm Tembin ging gepaard met zware regenval die aardverschuivingen veroorzaakte. Ook zorgde de regen die na de storm aanhield voor grote overstromingen. Vooral het zuidelijke deel van de Filipijnen werd zwaar getroffen. Zo zou een boerendorp volledig zijn weggevaagd door een verwoestende modderstroom. Ook meerdere huizen in de steden Tubod en Piagapo op het eiland Mindanao raakten bedolven.

De tropische storm, met windsnelheden tot 80 kilometer per uur, is nu voorbij Mindanao en gaat op weg naar de zuidpunt van Palawan voordat hij verder westwaarts trekt. Tembin, bekend als Vinta op de Filipijnen, kwam vrijdag bij Mindanao aan. Op sommige delen van het eiland werd de noodtoestand uitgeroepen, inclusief de Lanao del Norte en de Lanao del Sur-regio’s.

Het Filipijnse Rode Kruis voert reddingsacties uit in verband met storm in Tigatto, Buhangin District en Davao-stad. De organisatie deelt ook maaltijden uit aan getroffenen en helpt bij evacuaties van bewoners die hun huizen of schuilplekken moeten verlaten.