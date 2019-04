„Dodental Sri Lanka 100 lager dan gemeld”

Het dodental van de aanslagen in Sri Lanka op zondag is ongeveer 100 minder dan de 359 die oorspronkelijk werden opgegeven. Dat zegt een hoge Sri Lankaanse functionaris.

„Het kunnen er 250 of 260 zijn. Ik kan het niet precies zeggen. Er zijn zo veel lichaamsdelen en het is moeilijk om een exact cijfer te geven,” aldus Anil Jasinghe, de directeur-generaal van de gezondheidsdiensten in Sri Lanka.

Onder de dodelijke slachtoffers van de zelfmoordaanslagen zitten tientallen buitenlanders, onder wie drie Nederlanders. Er liggen nog honderden gewonden in ziekenhuizen.