Dodental schietpartij Texas opgelopen

Het aantal dodelijke slachtoffers van de schietpartij in de Amerikaanse steden Odessa en Midland in de staat Texas is opgelopen naar zeven. De politie meldt dat er nog ruim twintig gewonden zijn, onder wie een meisje van 17 maanden oud en drie agenten. Zeker één persoon verkeert nog in levensgevaar.

De schutter werd door de politie gedood bij een bioscoop in Odessa. Het gaat om een blanke man van in de 30, meldde de politie eerder. De identiteit is bij de politie bekend. Wat zijn motieven zijn geweest, is nog onduidelijk.

Het bloedbad begon toen de verdachte bij een verkeerscontrole werd tegengehouden. Hij schoot de agent neer en sloeg op de vlucht. Uiteindelijk stal de man een bus van een postbedrijf. Onderweg schoot hij meerdere mensen, onder wie een aantal agenten, neer. Vijf mensen werden gedood in Odessa en twee in Midland.