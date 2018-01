Dodental scheepsramp Libië bijgesteld naar 64

Door het zinken van een vluchtelingenboot op de Middellandse Zee, zaterdag, zijn zeker 64 mensen omgekomen. Dat heeft een woordvoerder van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) maandag via Twitter laten weten.

Aanvankelijk was sprake van acht doden en tientallen vermisten na het ongeluk dit weekend. De Italiaanse kustwacht en marine konden 86 mensen redden, meldde persbureau Ansa, onder wie veel vrouwen en kinderen. Overlevenden zeiden dat er zeker 150 mensen aan boord waren geweest. De boot zou afkomstig zijn uit Libië.

Het was het eerste drama op de Middellandse Zee van het nieuwe jaar. Vorig jaar kwamen er volgens de IOM in totaal zeker 3116 mensen om op deze migratieroute. Ondanks een sterke daling in het aantal pogingen de zee over te steken, blijft de Middellandse Zee daarmee de meest dodelijke migratieroute.

De Libische marine had geen materieel om de migranten te redden, zo verklaarde een woordvoerder dit weekend. Volgens de marine was het schip met honderd opvarenden vertrokken van Garbouli, ten oosten van hoofdstad Tripoli. Vermoedelijk is het schip in de problemen gekomen door de ongunstige weersomstandigheden.

Remigratie

De Griekse autoriteiten meldden dinsdag intussen dat vanuit Griekenland vorig jaar meer dan 19.000 migranten zijn teruggekeerd naar hun thuisland. Alleen al in december waren er 1412 migranten die het Zuidoost-Europese land met steun van de IOM weer hebben verlaten, zei een politiewoordvoerder dinsdag.

De meesten van hen kwamen uit Albanië, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan en de Noord-Afrikaanse staten. Het zijn mensen van wie de asielaanvragen zijn afgewezen of die hebben ingezien geen enkele kans op asiel te hebben.

Het IOM biedt migranten een terugreis onder bescherming van de veiligheidsautoriteiten. Voordat ze in het vliegtuig stappen, krijgen ze tussen de 500 en 1500 euro om het leven in hun thuisland weer op te pakken. Er zijn momenteel ongeveer 60.000 migranten geregistreerd in Griekenland. Ze leven meestal in vluchtelingenkampen.