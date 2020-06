Dodental rampschip Tunesië loopt op tot 61

Het dodental door het zinken van een schip vol migranten voor de kust van Tunesië is opgelopen tot 61. Dat hebben de lokale autoriteiten zaterdag gezegd, nadat de kustwacht opnieuw een aantal slachtoffers van de ramp had geborgen, onder wie een baby.

De boot vertrok afgelopen weekeinde van het eiland Kerkennah, nabij de havenstad Sfax, met tientallen mensen aan boord die hoopten op een beter bestaan in Italië of elders in Europa. Ze kwamen niet ver doordat hun vaartuig kapseisde en in de golven verdween. Ook de Tunesische kapitein kwam om. Het is nog onduidelijk wie de dramatische trip heeft georganiseerd.