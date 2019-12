Dodental protesten tegen wet India loopt op

Het dodental van de protesten tegen een nieuwe wet in India is opgelopen naar zes. De meeste doden vielen in de staat Assam, waar vier mensen zijn doodgeschoten door de politie. Een persoon is omgekomen na een vechtpartij tijdens de protesten en een man is om het leven gekomen doordat de winkel in brand werd gezet waar hij sliep.

De omstreden minderhedenwet waartegen wordt geprotesteerd werd afgelopen woensdag ingevoerd door het parlement. Minderheden die voor 2015 zijn gevlucht uit Afghanistan, Pakistan of Bangladesh krijgen de Indiase nationaliteit door deze wet. Het geldt echter niet voor gevluchte moslims. Oppositiepartijen zien in de wet een poging van de hindoe-nationalistische regering om de 200 miljoen moslims in het land te marginaliseren.

Het protest begon woensdag in de overwegend islamitische staat Assam, maar is overgeslagen naar andere delen van het land. Ook in West-Bengalen en Delhi gingen mensen de straat op tegen de wet. De politie zette daar traangas in om de demonstranten uiteen te drijven.

In Guwahati, de grootste stad in Assam, waren zondag vijfduizend mensen op de been. „Assam blijft protesteren. India is een democratie en de regering moet naar ons luisteren”, zei de 25-jarige Karan Mili, die werkte met een van de dodelijke slachtoffers.

„We willen geen geweld, maar we blijven doorgaan met demonstreren. We stoppen niet totdat de regering de wet intrekt”, aldus een andere demonstrant.

Premier Modi zei zondag bij een bijeenkomst dat de wet is aangenomen uit respect voor de vluchtelingen die al lang in het land wonen. Waarom de wet niet voor moslims geldt, zegt Modi niet.