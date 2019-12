Dodental protesten tegen minderhedenwet India loopt op

Protesten tegen een omstreden minderhedenwet in India zijn opnieuw uit de hand gelopen. Veiligheidstroepen vuurden in Lucknow traangas af en voerden charges uit.

Het dodental door de onrust rond de wet is inmiddels opgelopen naar negen. Veiligheidstroepen schoten donderdag meerdere demonstranten dood. Toen waren tienduizenden mensen de straat opgegaan om hun ongenoegen duidelijk te maken over de wetgeving, die volgens critici anti-moslim is.

De wet maakt het voor minderheden uit Afghanistan, Pakistan of Bangladesh makkelijker om de Indiase nationaliteit te bemachtigen. Dat geldt echter niet voor gevluchte moslims. Zij kunnen volgens de Indiase regering niet worden gezien als onderdrukte minderheden omdat moslims een meerderheid vormen in de drie landen.

Invoering van de wet heeft geleid tot grootschalige protesten, die al ruim een week gaande zijn. Tegenstanders hebben uiteenlopende motieven. Zo klagen boze inwoners van deelstaat Assam dat illegalen nu de Indiase nationaliteit krijgen. Andere betogers vinden het onacceptabel dat mensen een bepaald geloof moeten hebben om versneld in aanmerking te komen voor burgerschap.