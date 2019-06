Dodental protest Soedan loopt op

Het aantal doden bij de ontruiming van kampen van demonstranten in de Soedanese hoofdstad Khartoem is opgelopen tot dertig, zegt een comité van dokters dat banden heeft met de oppositie. Volgens het comité zal het dodental nog stijgen.

Door het geweld van maandag dreigt het conflict in het land van 40 miljoen inwoners verder te escaleren. Rond het hoofdkwartier van de strijdkrachten bivakkeren al geruime tijd betogers uit heel het land die eisen dat het leger de macht opgeeft.

De openbare aanklager in Soedan laat een onderzoek instellen naar het geweld tegen de demonstranten. De Verenigde Staten hebben de aanval op de demonstranten veroordeeld. Voorwaarde voor betere relaties met Washington is een burgerregering in het Afrikaanse land, stelden de VS.