Dodental pijpleiding Mexico loopt op naar 79

Het dodental door een explosie zaterdag in een pijpleiding in Mexico is gestegen naar 79. De Mexicaanse minister van Gezondheid meldt dat nog 66 mensen in ziekenhuizen worden behandeld aan hun verwondingen.

Volgens de deelstaatregering was de leiding met brandstof gescheurd. Toen mensen probeerden containers met brandstof te vullen bij het lek, explodeerde de leiding. Het incident gebeurde vrijdag in het dorpje Tlahuelilpan.

Geweldsincidenten bij pijpleidingen komen steeds vaker voor in Mexico. Bendes proberen illegaal benzine af te tappen en de brandstof te verkopen op de zwarte markt.

Vanwege maatregelen van de regering is er op meerdere tankstations een tekort aan benzine.