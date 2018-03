Dodental Papoea-Nieuw-Guinea boven honderd

Het dodental van de aardbeving die Papoea-Nieuw-Guinea eind februari trof, is opgelopen tot boven de honderd. Duizenden mensen raakten gewond en er zijn nog altijd veel vermisten.

De premier van het land, Peter O’Neill, vloog woensdag over het land nadat dat was getroffen door een naschok met een kracht van 6,7. De aardbeving van 26 februari had een kracht van 7,5. „Er is geen gemakkelijke oplossing. Het duurt maanden en zelfs jaren om de schade van de ramp te herstellen”, zei O’Neill.

Australië en Nieuw-Zeeland schieten Papoea-Nieuw-Guinea met voedsel, water en medicijnen te hulp.