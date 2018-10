Dodental overstromingen Zuid-Frankrijk opgelopen tot elf

Het dodental als gevolg van het noodweer in Zuid-Frankrijk is opgelopen tot elf. Dat melden Franse media.

Volgens de balans die de autoriteiten maandagavond opmaakten, zijn er naast de elf doden (onder wie zes in Trèbes en twee in Villegailhenc) ook acht zwaargewonden en twee vermisten te betreuren.

In Villedubert heeft een vrouw van wie eerder dit jaar de man werd gedood bij een aanslag, nu haar beide ouders verloren als gevolg van de hevige overstromingen, meldt het Franse BFMTV.

Frankrijk rouwt om heldhaftige politieman

Jean werd in maart van dit jaar doodgeschoten door Redouane Lakdim, de man die daarna twee andere mensen doodschoot tijdens een gijzelingsactie in supermarkt Super U in Trèbes. Zijn vierde en laatste slachtoffer was luitenant-kolonel Arnaud Beltrame, die de plaats van een vrouw had ingenomen en na enkele uren vruchteloos onderhandelen levensgevaarlijk werd verwond en een dag later in het ziekenhuis overleed.