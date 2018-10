Dodental overstromingen Mallorca loopt op

Het dodental als gevolg van het noodweer dat het Spaanse eilandengroep de Balearen trof is opgelopen tot twaalf. Donderdag werden twee lichamen gevonden op het eiland Mallorca dat dinsdag en woensdag door een overstroming als gevolg van hevig noodweer werd getroffen.

De slachtoffers lagen in de plaats Arta en werden gevonden tijdens een zoektocht naar een Spaanse jongen die nog altijd vermist is. Woensdag werden al tien doden gevonden, Onder wie een 80-jarige Nederlandse vrouw die werd vermist. Het is niet duidelijk hoeveel mensen nog worden vermist.

Op televisiebeelden is te zien hoe Spaanse hulpverleners in het water en het puin zoeken naar een teken van leven. Ze worden daarbij onder meer geholpen door de Spaanse toptennisser Rafael Nadal die op Mallorca woont.