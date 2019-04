Dodental overstromingen Iran naar zeventig

Het dodental door de overstromingen in Iran is inmiddels opgelopen naar zeventig. Het land kampt al bijna drie weken met aanhoudende regenval en heeft nog meer steden en dorpen ontruimd in de regio Khuzestan.

Tienduizenden vrouwen en kinderen moeten veiliger gebied zoeken. Mannen en jongens moeten blijven om te helpen bij de aanleg van nooddijken om het water uit de steden te houden.

Een dam in de rivier Karkheh dreigt overvol te raken, waardoor de autoriteiten zich genoodzaakt zagen water door te laten.

De overstromingen zijn de ergste in zeventig jaar en ze hebben gevolgen voor 1900 dorpen en steden. 86.000 mensen zijn ondergebracht in noodopvang. De regering heeft beloofd de schade te vergoeden.

Naar verwachting stopt het maandag met regen.