‘Dodental overstromingen Afghanistan stijgt tot boven 100’

Het dodental door overstromingen in Afghanistan is gestegen tot zeker 122 en daarnaast zijn nog 147 mensen gewond geraakt. Dat zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken tegen Afghaanse media.

De overstromingen worden veroorzaakt door hevige regenval in het land. Woensdag vielen er al tientallen doden in de provincie Parwan. Een dag later heeft de regen ook voor overstromingen gezorgd in nabijgelegen provincies, waaronder Kabul.

Grote delen van Parwan zijn al verwoest door het water. In totaal zouden zeker 1500 huizen zijn beschadigd. Volgens de weersvoorspellingen blijft het donderdag nog de hele dag regenen in Afghanistan.