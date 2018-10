Dodental orkaan Michael loopt op naar zes

Zes mensen zijn omgekomen als gevolg van orkaan Michael in het zuidoosten van de Verenigde Staten. De meeste doden zijn gevallen in de staat Florida, namelijk vier. Ook in de staten Georgia en North Carolina zijn mensen om het leven gekomen. De autoriteiten vrezen dat het dodental nog op kan gaan lopen.

In Gadsden County, Florida zijn vier mensen omgekomen. De storm kwam aan in een gebied redelijk dichtbij Gadsden County, waardoor de schade in die regio enorm is. De stad Port St. Joe stond volledig onder water. Ook in Panama City is de ravage groot. Ooggetuigen zeggen tegen persbureau Reuters dat het net lijkt alsof het gebied is platgebombardeerd. In de plaats Mexico Beach staat bijna geen enkel huis nog overeind.

In de loop van donderdag trok Michael verder richting Georgia, North Carolina en Virginia. In Virginia is donderdagmiddag lokale tijd de noodtoestand uitgeroepen vanwege de orkaan. Er is grote kans op overstromingen door de grote hoeveelheid neerslag die de komende uren gaat vallen. Veel rivieren dreigen te overstromen.

Michael is de op twee na krachtigste orkaan ooit die aan land komt in de VS. Woensdagmiddag kwam Michael in Florida als categorie 4 orkaan aan land met windsnelheden van ongeveer 250 kilometer per uur. In de loop van donderdag zwakte Michael af tot een tropische storm.

Het ziekenhuis in Panama City nam veel mensen uit de regio op, maar moest ook 130 patiënten evacueren, omdat er anders niet voldoende stroom was voor iedereen.