Dodental op de Bahama’s naar ruim veertig

Het dodental op de Bahama’s door de vernietigende kracht van orkaan Dorian die daar vorig weekend heeft huisgehouden, is opgelopen tot boven de veertig. Volgens NBC, dat zich baseert op een woordvoerder van premier Hubert Minnis, zijn zeker 43 mensen om het leven gekomen. Verwacht wordt dat het dodental nog sterk zal toenemen.

De orkaan, die inmiddels in afgezwakte vorm richting Canada trekt, raasde eerder over het noordelijkste deel van de Bahama’s. Op de Abaco-eilanden zijn 35 mensen omgekomen. Op Grand Bahama vielen acht doden. De schade is enorm. Huizen zijn vernield en grote gebieden zijn overstroomd.