Dodental onlusten Chili stijgt tot 15

Het aantal doden bij de rellen in Chili is volgens officiële cijfers gestegen tot vijftien. In totaal stierven elf mensen in de hoofdstad Santiago de Chile tijdens branden in geplunderde supermarkten. Twee anderen werden gedood door geweervuur in Coquimbo en La Serena, zei minister van Binnenlandse Zaken Rodrigo Ubilla dinsdag.

Wie de schoten afvuurde, zei de minister niet. Een andere man werd geraakt door een militair voertuig in de stad Talcahuano. Over het vijftiende slachtoffer zijn geen details meegedeeld.

In de hoofdstad en verschillende andere steden in het Zuid-Amerikaanse land is de noodtoestand en een nachtelijke avondklok van kracht.

De golf van protesten werd veroorzaakt door een stijging van de prijzen van metrokaartjes in Santiago. Toen brak opgekropte woede uit, onder andere vanwege lage lonen en pensioenen, hoge prijzen, hoog collegegeld en de extreme verschillen tussen de armen en de rijken.